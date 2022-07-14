Какой срок грозит поссорившемуся с женой стрелку, рассказали в прокуратуре Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Прокурор Алатауского района Алматы Избасар Масакбаев рассказал, какой тюремный срок грозит стрелку, который напугал горожан вечером в минувшее воскресенье.

Как пояснил прокурор корреспондентам телеканала "Алматы", ночному стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы.

"Возбуждено уголовное дело. У задержанного оружие изъято и признано вещественным доказательством. Сейчас оно сдано в камеру хранения. Деяние последнего квалифицировано по статье 293 части 3 пункта 2 УК РК "Хулиганство". То есть, особо дерзкое нарушение общественного порядка", - заявил Масакбаев.

Напомним, 10 июля вечером мужчина напугал алматинцев - он неоднократно стрелял из огнестрельного оружия.

Кадры с мужчиной, гуляющим по улице с оружием, разлетелись по соцсетям. Очевидцы снимали его из окон квартир и делились роликами в Интернете.

Полицейские обезвредили стрелка, по их словам, на этот шаг мужчина пошел из-за ссоры с женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978474-kakoy-srok-grozit-possorivshemusya-s-zhenoy-strelku-rasskazali-v-prokurature-almaty/