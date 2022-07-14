Мужчину избили возле АЗС в Туркестанской области

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Туркестанской области

Житель Сайрамского района обратился с заявлением в полицию и пояснил, что его возле одной из автозаправок избил неизвестный. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого с помощью камеры видеонаблюдения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Данный факт правоохранители зарегистрировали по статье 293 УК РК "Хулиганство". Были проведены всесторонние оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого.

Стражи порядка опросили очевидцев, прочесали близлежащие территории и изучили камеры видеонаблюдения.

В результате был задержан односельчанин потерпевшего.

Выяснилось, что возле АЗС между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой один избил другого и скрылся. Инцидент зафиксировала одна из камер видеонаблюдения на автозаправке.

В ДП Туркестанской области отметили, что в настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978407-muzhchinu-izbili-vozle-azs-v-turkestanskoy-oblasti/