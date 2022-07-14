Дезинфицирующие средства подделывали в Алматы

Дезинфицирующие средства незаконно готовили в Алматы. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Алматинский департамент Агентства по финмониторингу выявил факт незаконного изготовления и реализации дезинфицирующих средств марки "Септохим". Сумма ущерба превысила 20 млн тенге, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Сотрудники ведомства задержали подозреваемых в незаконном производстве дезинфицирующих средств. Отмечается, что был установлен офис компании, а также их производственный цех.

Были обнаружены и изъяты более 300 бутылей емкостью 5 литров, каждая с этикетками.

"Сумма материального ущерба от незаконно изготовленных и реализованных контрафактных товаров, то есть дезинфицирующих средств марки "Септохим", превысила 20 млн тенге", – подчеркнули представители агентства.

Сообщается, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978373-dezinfitsiruyuschie-sredstva-poddelyvali-v-almaty/