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Очередной схрон с оружием нашли полицейские в Алматы

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Человек держит в руках ружье
Иллюстративное фото: pexels.com

Алматинские полицейские нашли в Медеуском районе мегаполиса еще один тайник с оружием, украденным во время январских событий, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Указывается, что схрон нашли сотрудники криминальной полиции города при содействии департамента КНБ: он находился на территории одного из садоводческих товариществ.

В итоге правоохранители нашли и изъяли следующее:

  • гладкоствольный карабин "Сайга-410К" (украден во время январских беспорядков из оружейного магазина в Алмалинском районе);
  • травматический пистолет Макарова;
  • два гладкоствольных ружья марки "ИЖ";
  • патроны от пистолета Макарова калибра 9 мм;
  • патроны калибра 12 мм;
  • патроны калибра 7,62 мм.
Оружие, найденное в тайнике в Алматы
Оружие. Фото: polisia.kz

Изъятое направили на экспертизу.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 287 УК РК. Стражи порядка устанавливают происхождение арсенала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978308-ocherednoy-shron-s-oruzhiem-nashli-politseyskie-v-almaty/

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