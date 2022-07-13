Очередной схрон с оружием нашли полицейские в Алматы
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Алматинские полицейские нашли в Медеуском районе мегаполиса еще один тайник с оружием, украденным во время январских событий, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
Указывается, что схрон нашли сотрудники криминальной полиции города при содействии департамента КНБ: он находился на территории одного из садоводческих товариществ.
В итоге правоохранители нашли и изъяли следующее:
- гладкоствольный карабин "Сайга-410К" (украден во время январских беспорядков из оружейного магазина в Алмалинском районе);
- травматический пистолет Макарова;
- два гладкоствольных ружья марки "ИЖ";
- патроны от пистолета Макарова калибра 9 мм;
- патроны калибра 12 мм;
- патроны калибра 7,62 мм.
Изъятое направили на экспертизу.
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 287 УК РК. Стражи порядка устанавливают происхождение арсенала.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978308-ocherednoy-shron-s-oruzhiem-nashli-politseyskie-v-almaty/