Домушники орудовали в престижном районе Алматы. Спецназ задержал подозреваемых

Фото задержанных: polisia.kz

Предполагаемых воров-домушников задержали сотрудники полиции Алматы. Злоумышленники орудовали в престижном районе южной столицы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как заявили в криминальной полиции города, в этой группе состояли двое ранее неоднократно судимых мужчин.

Один из них – 29-летний гражданин Б., трижды отбывавший наказание за кражу чужого имущества, грабеж, а также нанесение тяжких телесных повреждений человеку.

Второй подозреваемый – 35-летний гражданин К., который имел судимость за имущественное преступление.

Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков рассказал подробности задержания. По его словам, спецоперация по поимке подозреваемых прошла накануне в микрорайоне Самал при поддержке полицейского спецназа.

Изъятые вещи. Фото: polisia.kz

"Незадолго до задержания домушники проникли в квартиру молодой женщины, откуда похитили золотые изделия, наручные часы, ноутбук, причинив тем самым материальный ущерб на сумму порядка 1 миллиона тенге. Начато досудебное расследование", – сообщил Абильбеков.

Он отметил, что на данном этапе следствия установлена причастность задержанных, как минимум, еще к двум эпизодам квартирных краж в этом же районе города.

Проверка продолжается. Подозреваемые взяты под стражу.

Известно, что один из них приехал из Восточного Казахстана, второй – житель Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978291-domushniki-orudovali-v-prestizhnom-rayone-almaty-spetsnaz-zaderzhal-podozrevaemyh/