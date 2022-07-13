В Минцифры показали, как ищут наркоплантации в Казахстане из космоса (фото)

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С помощью околоземных спутников в рамках ОПМ "Карасора" наркоплантации нашли уже в пяти регионах Казахстана. В МЦРИАП рассказали, как происходит поиск незаконных насаждений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в Минцифры, они работают над этим совместно с АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" и Министерством внутренних дел.

Указывается, что площади произрастания дикорастущей конопли и культивирование каннабиса с высоким содержанием наркотика стимулируют их незаконный оборот не только внутри страны, но и за ее пределами.

В связи с этим, МЦРИАП активно содействует МВД в борьбе с наркопреступностью с привлечением современных технологий космического мониторинга.

"Один из эффективных методов обнаружения ареалов наркосодержащих растений – дистанционное зондирование Земли, опыт применения которого изучен и поэтапно внедряется специалистами АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

В ходе космического мониторинга в 2022 году была охвачена территория, площадью 686 000 квадратных километров, на которой выявлены участки, пораженные культивацией каннабиса.

Участки расположены в Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской областях", – отметил глава Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов.

Снимки из космоса. Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

С помощью космических технологий в 2019 году в Кызылординской и Жамбылской областях нашли 123 наркопосева, в 2020 году – 94, а в 2021 году только на территории Кызылординской области – 77 незаконных объектов.

Поиск наркоплантаций. Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

Отмечается, что когда в ходе мониторинга обнаруживаются подозрительные локации, для их проверки на места выезжают сотрудники АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в сопровождении спецподразделений МВД.

Для сбора и обработки информации используются отечественные космические аппараты KazEOSat-1 и KazEOSat-2, а также зарубежные спутники.

Подчеркивается, что данный вопрос находится на особом контроле правительства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978283-v-mintsifry-pokazali-kak-ischut-narkoplantatsii-v-kazahstane-iz-kosmosa/