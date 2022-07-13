Жителя Туркестанской области подозревают в оформлении кредита на своего одноклассника

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Полицейские Туркестанской области задержали местного жителя, которого подозревают в оформлении кредита на имя своего одноклассника, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Указывается, что в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратился молодой человек. Он рассказал, что некий знакомый, войдя к нему в доверие, оформил на него кредит в размере 850 тыс. тенге, а также товарный кредит на сумму свыше миллиона тенге.

В кратчайшие сроки стражи порядка нашли и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, одноклассник потерпевшего.

По версии следствия, задержанный попросил у знакомого данные банковского счета под предлогом того, что брат должен перевести ему 590 тыс. тенге. Затем он установил на свой телефон банковское приложение с данными потерпевшего и оформил на знакомого кредиты.

Отмечается, что полученные незаконным путем деньги молодой человек потратил на собственные нужды.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК ("Мошенничество"). Ведется досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978244-zhitelya-turkestanskoy-oblasti-podozrevayut-v-oformlenii-kredita-na-svoego-odnoklassnika/