Отдохнувший акмолинец по дороге домой устроил погром

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Отдыхавший на одной из зон отдыха в Зерендинском районе мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала расхаживал прямо посреди проезжей части, когда решил добраться домой на попутной машине. Потом же устроил погром в центральной больнице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, факт хулиганских действий 59-летнего жителя одного из местных населенных пунктов зарегистрирован в отделе полиции Зерендинского района 10 июля около 17.50 часов.

Незадолго до этого отдыхавший на одной из зон отдыха нетрезвый мужчина решил добраться домой на попутной машине. Выйдя на автодорогу Кокшетау-Атбасар, сельчанин пытался остановить проезжающие мимо транспортные средства, но безуспешно.

Тогда мужчина отправился прямо на середину проезжей части, чтобы поймать машину. Один автомобиль остановился. Однако акмолинец попытался рукой разбить лобовое стекло иномарки.

На место происшествия вызвали полицейских. Заметив, что мужчина получил травму, стражи порядка доставили его в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Но и в лечебном учреждении сельчанин вел себя неадекватно, не подчинялся требованиям медиков, а затем и вовсе разбил раковину и повредил кушетку. Ущерб составил 160 000 тенге.

Досудебное расследование проводится по ст.293 ч.1 УК РК (Хулиганство). Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по ст.615 ч.2 КоАП РК (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения).

Также поступил иск владельца авто о возмещении материального ущерба за порчу лобового стекла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978232-otdohnuvshiy-akmolinets-po-doroge-domoy-ustroil-pogrom/