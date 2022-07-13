Пьяная женщина устроила скандал и обматерила полицейских в Кокшетау

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Уголовная ответственность грозит пьяной жительнице Кокшетау за оскорбление участковых инспекторов. Инцидент произошел около 23.00 часов 10 июля. Об этом сообщили в ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в участковый пункт полиции поступило сообщение о том, что во дворе одной из многоэтажек в Кокшетау происходит скандал. На место выехали стражи порядка.

Здесь они обнаружили нетрезвую женщину, которая нарушала общественный порядок в ночное время.

Для привлечения горожанки к административной ответственности по ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) правоохранители решили направить ее на медицинское освидетельствование.

Однако 47-летняя жительница Кокшетау стала демонстрировать окружающим и полицейским явное неуважение, препятствовать законным действиям стражей порядка, выражать недовольство и оскорблять их нецензурной бранью.

"Противоправные действия женщина продолжила и при доставлении ее на служебной машине в приемный покой наркологии. Проведенная экспертиза показала, что нарушительница находилась в состоянии опьянения средней степени", - отметили в ДП Акмолинской области.

В итоге в отношении буйной горожанки также начато досудебное расследование по ст.378 ч.1 УК РК (Оскорбление представителя власти). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 80 МРП либо арест сроком на 20 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978228-pyanaya-zhenschina-ustroila-skandal-i-obmaterila-politseyskih-v-kokshetau/