Иностранца задержали в ходе спецоперации в ВКО

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Полицейские Восточно-Казахстанской области в ходе спецоперации задержали иностранца, которого подозревают в сбыте наркотиков на территории РК, сообщает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, спецоперация по пресечению канала поставки в регион синтетических и психотропных наркотиков была проведена при координации ДПН МВД РК.

В результате полицейские задержали 26-летнего гражданина Узбекистана.

По данным казахстанских правоохранителей, иностранец прибыл на восток страны для поиска и вовлечения молодых людей в процесс сбыта наркотиков.

"В ходе обыска у него было изъято психотропное веществом "альфа-PVP" весом более 500 грамм.

В отношении задержанного ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК. С санкции суда он арестован.

Принятыми мерами предотвращено поступление в незаконный оборот свыше 1 600 разовых доз синтетических наркотиков," – отметил заместитель начальника ДП ВКО полиции Шаяхметов.

Отмечается, что задержанному мужчине грозит от 10 до 15 лет колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978206-inostrantsa-zaderzhali-v-hode-spetsoperatsii-v-vko/