Замначальника полиции Кокшетау задержали по делу о получении 50 тыс. долларов

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В Кокшетау полицейских заподозрили в получении 50 тысяч долларов США за обещание закрыть уголовное дело. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции Кокшетау по факту получения денежных средств в сумме 50 тысяч долларов США у предпринимателя за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого органа.

"8 июля текущего года по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в порядке ст.128 УПК РК задержан заместитель начальника управления полиции Кокшетау", - сообщили в Антикоре.

9 июля следственным судом Кокшетау в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978200-zamnachalnika-politsii-kokshetau-zaderzhali-po-delu-o-poluchenii-50-tys-dollarov/