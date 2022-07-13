Многомиллионный штраф выплатит глава таразского музея за взятку в 200 тыс. тенге

Нурлан Быкыбаев. Фото: ezhelgi-taraz.kz

Многомиллионный штраф выплатит глава таразского музея-заповедника за взятку в 200 тысяч тенге. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Ернар Макажанов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его информации, в городском суде №2 рассматривалось уголовное дело в отношении директора государственного историко-культурного музея-заповедника "Ежелгі Тараз ескерткіштері" Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК Нурлана Быкыбаева, его заместителя Галии Алимжановой и бывшего руководителя отдела Жамал Акпан.

Они были признаны виновными в получении взятки. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Быкыбаев со своими подельниками получили взятку в размере 200 тысяч тенге за трудоустройство на должность экскурсовода. К сожалению, стоит признать, что в Жамбылской области не прекращаются факты взяточничества при приеме на работу", - отметил Ернар Макажанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978199-mnogomillionnyy-shtraf-vyplatit-glava-tarazskogo-muzeya-za-vzyatku-v-200-tys-tenge/