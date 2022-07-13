Громкий процесс по делу о смерти на допросе в полиции начался в Шымкенте

Процесс. Кадр из видео: Otyrar.kz

В Шымкенте начался громкий процесс по делу о смерти 30-летнего мужчины во время допроса в полиции. На скамье подсудимых оказались четверо бывших сотрудников правоохранительных органов, передает Otyrar.kz.

Родители погибшего Нурболата Жумабаева приехали на процесс из Костаная. Однако суд перенесли. Живым и здоровым мужчину привезли в ДП Шымкента, но там он скончался.

"Это несправедливо. Мы уже второй раз приезжаем за 2 тысячи километров из Костаная. И снова процесс откладывают. Откладывается судом, потому что нет двух адвокатов. 5-6 адвокатов есть, а двух нет, поэтому откладывают", - возмутился отец погибшего Ергара Жумабаев.

По словам матери парня Ажаргуль Альмагамбетовой, за 7 месяцев со дня смерти ее сына с ними никто не связывался, не извинялся. Сейчас обвиняемые ходят на свободе.

Бывших заместителей начальника управления криминальной полиции, экс-начальника районного отдела и оперуполномоченного обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. Однако родственники считают, что виновных в смерти мужчины гораздо больше.

Суд продолжится 18 июля.

Напомним, подозреваемый в угоне автомобилей умер в одном из служебных кабинетов ДП Шымкента, куда его доставили на допрос в декабре 2021 года. Тогда в полиции сообщали, что мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и скончался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978183-gromkiy-protsess-po-delu-o-smerti-na-doprose-v-politsii-nachalsya-v-shymkente/