Крупную нарколабораторию обнаружили в Алматы (фото)

Нарколаборатория. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Сотрудники Департамента КНБ по городу Алматы обнаружили на территории города крупную нарколабораторию. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета нацбезопасности.

Как сообщили в комитете, в результате проведения операции были задержаны двое граждан, которые, по версии следствия, организовали кустарное производство и сбыт синтетического наркотика альфа-PVP.

Сбыт, как считают в КНБ, осуществлялся через Интернет и охватывал как город Алматы, так и Всего 29 июня в Алматы и пригородах было изъято порядка 16 кг альфа-PVP, 15 кг наркотиков на стадии кристаллизации, а также более 5 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование.

Стоимость изъятых наркотических средств на "черном рынке" оценивается более чем в 500 млн тенге.

По данному факту Департамент КНБ по городу Алматы открыл уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978123-krupnuyu-narkolaboratoriyu-obnaruzhili-v-almaty-foto/