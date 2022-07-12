Казахстанец взял бюджетные миллионы на покупку баранов и потратил их на свои нужды

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В Шымкенте завершено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных по программе развития АПК на 2017-2021 годы. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что житель региона в 2020 году на основании доверенностей от имени двух крестьянских хозяйств предоставил заявку в управление сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента по поводу приобретения породистых овец и возмещения затрат на корм на сумму 13,5 млн тенге.

Однако во время досудебного расследования было установлено, что животные не были куплены, а полученные бюджетные средства потрачены на личные нужды. Причиненный ущерб полностью возмещен.

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978085-kazahstanets-vzyal-byudzhetnye-milliony-na-pokupku-baranov-i-potratil-ih-na-svoi-nuzhdy/