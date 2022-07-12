Кражи платежных терминалов попали на видео в Кызылорде

Кадр из видео: polisia.kz

В Кызылорде задержали подозреваемого в кражах платежных терминалов. Им оказался 31-летний житель Туркестанской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию обратился директор учреждения и сообщил, что в начале июля текущего года у них украли три платежных терминала.

Стражи порядка установили, что неизвестный по заранее заготовленному плану похищал терминалы из аптек, расположенных в центре Кызылорды.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний житель Туркестанской области. Он водворен в изолятор временного содержания УП Кызылорды.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). В настоящее время подсчитывается материальный ущерб. Также полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978052-krazhi-platezhnyh-terminalov-popali-na-video-v-kyzylorde/