Задержан командир роты ДП Шымкента

Иллюстративное фото: polisia.kz

В социальных сетях появилась информация о задержании командира 8-й роты Департамента полиции Шымкента. Ее подтвердили в пресс-службе ведомства, передает Otyrar.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Шымкента информацию о задержании сотрудника подтвердили. Однако подробностей не рассказали, сославшись на Антикоррупционную службу.

Журналисты издания обратились в Агентство по противодействию коррупции, но пока там информацию по этому поводу не предоставили.

Напомним, ранее сообщалось о задержании временно исполняющего обязанности начальника ДУИС Шымкента. Его подозревают во взяточничестве. Он был водворен в изолятор временного содержания.

Также в мегаполисе на скамье подсудимых оказался экс-начальник местной полицейской службы Мухтар Бухарбаев. Его обвиняют в превышении власти или должностных полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978047-zaderzhan-komandir-roty-dp-shymkenta/