Вор ограбил кассу магазина почти на 2 млн тенге в Сарани

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Полицейские города Сарань Карагандинской области задержали местного жителя, которого подозревают в краже крупной суммы денег из магазина, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, 8 мая в ОП города Сарани обратилась 42-летняя владелица местного магазина. Она заявила о том, что ночью неизвестный проник в помещение и украл из кассы выручку в размере 1 882 000 тенге.

Полицейские осмотрели сам торговый объект и прилегающую территорию. Они не обнаружили следов взлома ни на входной двери, ни на окнах, на которых установлены решетки. Следователи пришли к выводу, что злоумышленник каким-то образом подобрал ключи к массивной входной двери, хотя замки на ней были сложной конструкции.

Кроме того, по мнению оперативников, вор имел представление, где находится видеокамера, так как на записи мужчина намеренно спрятал свое лицо.

Тем не менее, 11 июля сотрудники криминальной полиции задержали в качестве подозреваемого 30-летнего мужчину. Вскоре после этого он дал признательные показания. Как пояснил задержанный, продавец магазина является его знакомой.

По версии следствия, он воспользовался доверительными отношениями с женщиной и украл у нее ключи от магазина, сделал их дубликаты, а затем вернул оригиналы на место. Далее, выбрав удобный момент, он вошел в помещение и забрал выручку из кассы.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК ("Кража"). Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978042-vor-ograbil-kassu-magazina-pochti-na-2-mln-tenge-v-sarani/