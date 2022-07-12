Актюбинка лишилась 24 млн тенге после разговора по телефону

Иллюстративное фото: pexels.com

66-летняя актюбинка из-за своей доверчивости лишилась недвижимости и всех своих сбережений после разговора по телефону с неизвестным мужчиной, который представился сотрудником банка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве рассказали, что в июле женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он предложил обезопасить ее банковский счет от мошенников и заверил, что такая операция является обычной.

Мужчина попросил перевести все сбережения с депозита на указанный им безопасный счет.

Позже он позвонил уже с другим предложением - фиктивно продать недвижимость для того, чтобы они якобы могли поймать черных риелторов. Доверчивая актюбинка согласилась на все условия и лишалась более 24 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.4 УК РК "Мошенничество". Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978037-aktyubinka-lishilas-24-mln-tenge-posle-razgovora-po-telefonu/