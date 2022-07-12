Ходил по улице с винтовкой: очевидцы рассказали подробности инцидента в Алматы

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Очевидцы ночной стрельбы в алматинском микрорайоне Дарабоз рассказали о том, что видели и какие эмоции испытали в тот день во дворе ЖК "Alatau City", когда мужчина с винтовкой открыл огонь в воздух, передает сайт телеканала КТК.

В тот момент, когда мужчина с карабином начал стрелять, некоторые прохожие начали искать укрытие, а другие решили подойти поближе к источнику шума и узнать, что случилось.

"Мы услышали громкий хлопок. Сначала подумали, что кто-то хлопушками балуется. Потом люди на улице стали шуметь. Я понял, что это была стрельба из боевого оружия: выглянул из окна – здесь стояла толпа", – рассказал местный житель Ардак Ермеков.

Указывается, что в тот момент во дворе ЖК было много людей, некоторые даже гуляли с детьми.

"Около 10 часов вечера я возвращалась из магазина, заметила на скамейке мужчину, но оружие у него в руках не разглядела из-за плохого зрения.

Я переступила порог дома, и тут раздался выстрел. С балкона увидела того же мужчину с винтовкой. У меня в квартире были дети, все очень испугались.

Мы легли на пол и больше двух часов, пока стрелка не задержали, не вставали, по квартире передвигались ползком. Дети плакали в истерике", – рассказала жительница ЖК Нуржамал Шаукерова.

Как рассказали соседи, мужчина с оружием из подъезда и пошел вдоль парковки, а через пару минут стрелок открыл огонь. Всего прозвучали два выстрела: один – в воздух, второй – в камеру видеонаблюдения. От нее остался только сломанный корпус.

"Когда я выглянула на лестничную площадку, тогда он сидел вот на этой скамейке с оружием. Я еще посмотрела, думаю: не дай бог, сейчас люди пойдут – он на кого-то накинется.

Но такого не было. Он адекватно, спокойно сидел. Две пары прошли, потом после них еще две пары прошли, ни до кого он не лез", – поведала местная жительница Клара Таменова.

Она добавила, что не знакома со стрелком, так как проживала в другом подъезде.

Люди, знающие задержанного, указали, что он работал дальнобойщиком, и поэтому редко появлялся дома.

Напомним, что инцидент со стрельбой в Алматы произошел вечером 10 июля. По версии полиции, мужчину на такой поступок толкнула ссора с супругой.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978004-muzhchina-hodil-po-ulitsam-s-vintovkoy-v-almaty-ochevidtsy-rasskazali-podrobnosti-intsidenta/