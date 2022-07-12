Лжесотрудник банка обманул жительницу Акмолинской области на миллион тенге

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Жительница села Талапкер в Акмолинской области стала жертвой мошенников – она доверилась лжесотруднику банка и лишилась крупной суммы денег, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Полицейские сообщили, что 10 июля сотрудниками отдела криминальной полиции Целиноградского района в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из предполагаемых участников сетевой аферы.

Заявление от 29-летней потерпевшей поступило в местный отдел полиции 30 июня.

Как сообщила сельчанка, ранее к ней на телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что денежные средства, находящиеся на ее личном счете, могут быть сняты "злоумышленниками".

Звонивший убедил потерпевшую в том, что денежные средства можно защитить от мошенников, однако, ему необходим номер карточки и CVV-код. Девушка поверила мошеннику и передала данные.

В тот же день со счета потерпевшей похитили 1,1 млн тенге.

После поступления заявления полицейские начали досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Стражи порядка выяснили, что к преступлению может быть причастен 23-летний житель села Жибек-Жолы Аршалынского района. По их информации, молодой человек является одним из участников целой схемы мошеннических действий: именно он "снял" похищенные денежные средства, а затем спрятал их в оговоренном заранее месте.

Как отметили в полиции, в настоящее время по данному факту полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных процедур. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978000-lzhesotrudnik-banka-obmanul-zhitelnitsu-akmolinskoy-oblasti-na-million-tenge/