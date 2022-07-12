Водители и пассажиры устроили драку на дороге в Алматы (видео)

Кадр из видео с места событий: instagram.com/kris_p_press

Дорожный конфликт перерос в драку на одной из улиц Алматы – произошедшее попало в объектив камеры очевидца. Случившееся прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Ролик был опубликован в паблике kris_p_press в Instagram. На кадрах видно, что между водителями и пассажирами двух машин завязался конфликт, переросший в драку. Один из участников достал палку из салона авто.

Дерущихся мужчин попытались разнять неравнодушные граждане.

Произошедшее прокомментировали в департаменте полиции города. По информации ведомства, факт был зафиксирован в ЕРДР по статье "Хулиганство" УК РК. Следствие осуществляет Управление полиции Жетысуского района.

Стражи порядка также сообщили, что участники конфликта установлены. С их участием проводятся следственные действия.

По результатам досудебного расследования по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977955-voditeli-i-passazhiry-ustroili-draku-na-doroge-v-almaty-video/