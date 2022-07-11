Обвиняемых по делу транснациональной ОПГ признали невиновными в СКО

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области рассмотрел дело в отношении четверых человек, которых обвиняли в экономической контрабанде транспортных средств в составе транснациональной организованной группы, легализации имущества, полученного преступным путем, сбыте транспортных средств с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком, передает МИА "Казинформ".

Один из них обвинялся в незаконном хранении боеприпасов, добавили в пресс-службе судебного органа.

В итоге суд признал подсудимых невиновными в создании и руководстве, участии в деятельности транснациональной преступной группы, в экономической контрабанде и легализации имущества в связи с отсутствием в их деянии состава уголовных правонарушений.

Их участие в сбыте транспортных средств с заведомо подложными государственными номерами не доказано, решили в суде. Кроме того, отсутствовали доказательства о их причастности к контрабанде автомобилей из Японии через таможенную границу ЕАЭС.

"Установлено, что подсудимые не занимались реализацией транспортных средств на территории Республики Казахстан, а лишь осуществляли доставку транспорта с территории Российской Федерации, будучи нанятыми физическими лицами – гражданами Казахстана", - пояснили в суде.

Тем не менее, суд признал троих подсудимых виновными по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

Еще одного подсудимого – по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Как отметили корреспонденты, им назначено наказание, не связанное с лишением свободы, а в соответствии с Законом "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан" подсудимые были освобождены от наказания.

Также стало известно, что изъятые транспортные средства вернут владельцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977932-obvinyaemyh-po-delu-transnatsionalnoy-opg-priznali-nevinovnymi-v-sko/