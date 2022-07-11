Семь домов ограбили на 3 млн тенге в Петропавловске

Украшения, украденные из домов. Фото: polisia.kz

Полицейские Петропавловска задержали предполагаемого серийного вора, который мог быть причастен, по меньшей мере, к семи фактам краж, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Серия квартирных краж произошла в Петропавловске.

В одном из случаев вор пробрался в частный дом по улице Панфилова. Как сообщили полицейские, злоумышленник разбил окно и таким образом попал внутрь.

"Были похищены золотые украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч тенге. Хозяева обнаружили кражу к вечеру, когда вернулись домой", – рассказали представители МВД.

Позже по подозрению в совершении серии квартирных краж стражи порядка задержали 33-летнего жителя Петропавловска. Отмечается, что ранее он уже был осужден за кражу и получил наказание в виде ограничения свободы.

По версии следствия, подозреваемый мог быть причастен к семи подобным фактам краж. Общая сумма ущерба составила около 3 миллионов тенге. Часть похищенного золота была изъята в одном из ломбардов города.

"В одном из ломбардов изъяты золотые украшения, похищенные из частных домов. Все кражи были совершены в утреннее время с 9 до 11 часов", – сообщили полицейские.

Сейчас материалы расследования по части 3 статьи 188 УК РК "Кража" переданы в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977912-sem-domov-ograbili-na-3-mln-tenge-v-petropavlovske/