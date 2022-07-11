Уголовное дело возбудили на акмолинца из-за регулярного избиения жены

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На жителя Щучинска возбудили уголовное дело из-за регулярного избиения матери своего грудного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 9 июля в отдел полиции Бурабайского РОП поступило заявление от жительницы Щучинска. Она сообщила, что ее избил 33-летний гражданский муж, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по ст.191 УК РК (Грабеж).

Стражи порядка установили, что в период с 8 по 9 июля мужчина нанес телесные повреждения матери своего 5-месячного ребенка.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст.110 УК РК "Истязание". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ДП Акмолинской области отметили, что ранее мужчина семь раз привлекался к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью сожительницы.

Кроме того, в отношении него в производстве Бурабайского районного суда находятся два административных материала по ст.73-2 КоАП РК (Побои).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977893-ugolovnoe-delo-vozbudili-na-akmolintsa-iz-za-regulyarnogo-izbieniya-zheny/