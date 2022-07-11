Группу предполагаемых воров-гастролеров задержали в Уральске

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотрудники криминальной полиции Западно-Казахстанской области задержали группу предполагаемых воров-гастролеров. Как считают правоохранители, они прибыли в Уральск из разных регионов для совершения краж, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, в состав группы входили четверо - трое из которых жители городов Нур-Султан, Шымкент и Семей, а организатором группы являлся также выходец из южного региона страны.

Сообщается, что они жили в арендованной квартире, соблюдая конспирацию.

Один из участников с 2020 года находился в межгосударственном розыске.

При совершении преступлений, как считают полицейские, злоумышленники действовали по заранее разработанному плану, где у каждого были распределены свои роли.

Подозреваемые были задержаны с поличным при совершении кражи в одном из коттеджей в марте текущего года.

В настоящее время они изобличены в совершении других аналогичных краж, проверка на причастность к иным нераскрытым преступлениям продолжается.

Кроме того, в апреле была задержана преступная группа, состоявшая из двух жителей Атырау. Доказано совершение трех фактов квартирных краж на территории Уральска, отметили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977865-gruppu-predpolagaemyh-vorov-gastrolerov-zaderzhali-v-uralske/