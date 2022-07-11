Продавцов 60 магазинов обманули в Шымкенте. Под подозрением один и тот же человек

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Шымкенте некий мужчина, притворяясь сотрудником благотворительного фонда, похитил деньги из ящиков для пожертвований, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В полицию Шымкента обратился представитель благотворительного фонда. По его словам, неизвестный, представляясь работником фонда, завладел деньгами из ящиков для пожертвований, которые были установлены в магазинах.

"Злоумышленник обманул продавцов 60 торговых точек в городе. Доверчивые граждане отдали ему почти 300 тысяч тенге", – сообщили стражи порядка.

Отмечается, что в ходе расследования полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев. В результате был установлен подозреваемый мужчина, которого задержали в арендованной им квартире.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977853-prodavtsov-60-magazinov-obmanuli-v-shymkente-politsiya-schitaet-chto-moshennik-odin-i-tot-zhe-chelovek/