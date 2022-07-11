Конфликт женщин во дворе дома перерос в драку в Павлодаре

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/tipavlo

Конфликт между 37-летними женщинами возник во дворе дома по проспекту Назарбаева в Павлодаре, итогом которого стала драка. Замешанными в ней оказались старшая по дому и сотрудница одного из ясли-садов города. Обеих привлекли к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара.

В Telegram-канале "Типичный Павлодар" опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что женщины сначала вступают в словесную перепалку, после чего одна набрасывается на другую и валит на землю.

В Специализированном суде по административным правонарушениям было вынесено два постановления в отношении каждой из участниц конфликта.

37-летняя старшая по дому в суде рассказала, что ссора сначала возникла возле подъезда, а на парковке она продолжилась. В результате неизвестная ранее ей женщина набросилась на нее, повалила на землю и стала душить. Свою вину при этом жительница Павлодара не признала.

Второй участницей конфликта оказалась 37-летняя сотрудница одного из павлодарских ясли-садов, которая отрицать вину не стала и призналась, что действительно подралась.

В суде пришли к выводу, что виноваты обе. Им было назначено наказание в виде штрафа почти по 33 тыс. тенге каждой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977834-konflikt-zhenschin-vo-dvore-doma-pereros-v-draku-v-pavlodare/