Астанчанку подозревают в краже брендовой сумочки

Иллюстративное фото: Pxhere.com

Столичные полицейские задержали 32-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже брендовой сумки и находившихся там денег и украшений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

По версии правоохранителей, подозреваемая, находясь на улице Алтынсарина, зашла в подъезд жилого комплекса и стала проверять каждую дверь в поиске незапертых.

Далее, как указали в полиции, она обнаружила одну из квартир открытой, воспользовалась моментом и унесла с собой брендовую женскую сумку, после чего скрылась.

Указывается, что внутри сумки находились 80 000 тенге, 100 долларов США и золотые изделия. Общий ущерб составил 620 000 тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 175 УК РК ("Кража"). Отмечается, что подозреваемая дала признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Полицейские проверяют подозреваемую на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977815-astanchanku-podozrevayut-v-krazhe-brendovoy-sumochki/