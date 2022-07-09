Пассажир порезал таксиста из-за замечания в Павлодаре

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Водитель такси получил ножевые ранения после перепалки с пассажиром в Павлодаре. Конфликт возник в машине, после чего мужчина остановился и попытался выгнать клиента, но все переросло в обоюдную драку с применением ножа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Конфликт между водителем и пассажиром произошел в сентябре 2021 года. Таксист забрал троих человек и вез по адресу. По пути возникла перепалка с пассажиром. Дошло до того, что водитель остановился и попытался выгнать его из автомобиля.

Подсудимый на заседании утверждал, что только попросил таксиста поехать по другой дороге, но водителю это не понравилось.

При этом обвиняемый добавил, что мужчина вел себя агрессивно и отвечал грубо. Он не стал с ним ругаться и попросил включить музыку. Тогда водитель ответил, что не нужно ему указывать, мол, будешь своей женщине говорить. На просьбу успокоиться таксист не реагировал.

Между тем у водителя другая картина произошедшего. В приговоре суда указываются и его показания. Он пояснил, что по пути все пассажиры стали вести себя агрессивно, поэтому он сделал замечание. Отсюда и возник конфликт.

Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из парней достал нож и нанес им 6 ударов в разные части тела. Причем таксист чуть не лишился глаза. Лезвие пролетело по левому веку и над бровью.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся. В его действиях признали рецидив преступлений с учетом того, что ранее он уже был судим.

За поножовщину ему назначили 3 года лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977705-passazhir-porezal-taksista-iz-za-zamechaniya-v-pavlodare/