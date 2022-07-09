Мужчины устроили драку, перекрыв движение авто в центре Павлодара (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/tipavlo

В социальных сетях опубликовали кадры любительского видео с дракой мужчин на проезжей части в центре Павлодара. Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

На размещенном в Telegram-канале "Типичный Павлодар" видео можно заметить несколько мужчин.

Конфликт происходит на разных участках дороги, автолюбителям при этом приходится объезжать участников, устроивших потасовку прямо на проезжей части.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Естая. На место происшествия быстро прибыли стражи порядка.

Видео прокомментировали в ДП Павлодарской области.

"Вызов поступил 9 июля. На место были направлены автопатрули. Молодые люди были доставлены в отдел полиции. Все участники конфликта привлечены к ответственности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что на участников потасовки наложен штраф почти по 16 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977696-muzhchiny-ustroili-draku-perekryv-dvizhenie-avto-v-tsentre-pavlodara-video/