Астанчанину одним ударом выбили четыре зуба во время ограбления

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В Нур-Султане 18-летнему парню при ограблении одним ударом кулака выбили сразу четыре зуба. Молодой человек обратился в полицию. Подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

18-летний астанчанин обратился с заявлением в полицию и сообщил, что неизвестный напал на него на улице и отобрал сотовый телефон стоимостью 100 тысяч тенге.

Стражи порядка установили, что около 23.00 часов молодой человек шел по улице Есенберлина и разговаривал по телефону. В это время к нему подошел неизвестный и попросил позвонить, однако парень отказал.

В ответ злоумышленник ударил его в челюсть, забрал телефон и сбежал.

Правоохранители по "горячим следам" задержали 34-летнего подозреваемого. Он был ранее судим за кражу.

В настоящее время по факту грабежа проводится досудебное расследование. Проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Он водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977688-astanchaninu-odnim-udarom-vybili-chetyre-zuba-vo-vremya-ogrableniya/