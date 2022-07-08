Аванс на стройматериалы: мошенник обманывал алматинцев, обещая сделать ремонт

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Жителей Алматы обманывал аферист, который обещал сделать ремонт, а затем исчезал с деньгами, выданными на стройматериалы. Полицейские задержали подозреваемого, сообщается в официальном Instagram-аккаунте городского департамента полиции.

Как установили полицейские, злоумышленник давал объявления о проведении ремонта квартир.

"При обращении потенциальных клиентов он просил задаток на приобретение строительных материалов до начала отделочных работ. После получения денежных средств – скрывался в неизвестном направлении", – говорится в сообщении ведомства.

Позже полицейские задержали 33-летнего подозреваемого. Как считают в ДП города Алматы, он мог быть причастен как минимум к трем подобным случаям мошенничества.

"В процессе разбирательств гражданин был изобличен в совершении трех эпизодов (мошенничества - прим. ред.). В содеянном он признался. Сейчас его проверяют на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям", – сообщил начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев.

По данному факту было зарегистрировано уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК ("Мошенничество, совершенное в крупном размере").

Отмечается, что на период предварительного следствия в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977659-avans-na-stroymaterialy-moshennik-obmanyval-almatintsev-obeschaya-sdelat-remont/