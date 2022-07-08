"Не ревную, но сожгу": казахстанка заявила, что лишилась дома после прогулки с мужем односельчанки

Ольга Пархоменко. Фото: NUR.KZ

Жительница пригорода Павлодара лишилась дома после пожара, который возник, по ее словам, из-за односельчанки. Ольга Пархоменко считает, что причиной всему стала ее прогулка из магазина вместе с гражданским мужем обидчицы. Произошедшее прокомментировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам жительницы села Павлодарское Ольги Пархоменко, пожар произошел в ее доме в ночь с 22 на 23 июня. Причем поджечь его пытались дважды. После второй попытки спасти ничего не удалось.

В спешке женщине пришлось перебрасывать через окно своих сыновей, которым 5 и 8 лет, а также выводить престарелую бабушку.

"Я прошлась с сожителем односельчанки с магазина какую-то часть дороги, потом мы разошлись. На следующее утро она подходит с угрозами и говорит: "Не ревную, но дом сожгу". Мы с ней обговорили все и разошлись.

Через 4 дня у меня произошел пожар. Дом мы потушили, сосед прибежал. Через полтора часа произошло повторное возгорание, поджог. Ее видели много людей, свидетели есть", - вспоминает Ольга Пархоменко.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

После пожара у женщины остались лишь документы и телевизор. Восстановлению, считает сельчанка, родительский дом уже не подлежит.

Ольга не согласна с позицией полиции. Говорит, что уголовное дело открыли по факту поджога. Однако она уверена, что во второй раз ее и детей пытались уже убить.

На данный момент Ольга написала заявление в прокуратуру с требованием пересмотреть квалификацию и сменить следователя.

"По факту возгорания дома в селе Павлодарское проводится досудебное расследование по ст.204 ч.1 УК РК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Вторая сторона от комментариев отказалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977633-ne-revnuyu-no-sozhgu-kazahstanka-zayavila-chto-lishilas-doma-posle-progulki-s-muzhem-odnoselchanki/