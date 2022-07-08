Наркотиков на 1,3 млрд тенге изъяли за месяц в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий по пресечению наркоугроз реализуется Комитетом национальной безопасности в рамках противодействия распространению наркотических и психотропных веществ, сообщается на официальном сайте КНБ.

За июнь текущего года КНБ проведена 21 антинаркотическая операция. Казахстанские силовики действовали совместно со спецслужбами и правоохранительными органами России, Кыргызстана и Узбекистана.

В результате этой работы были ликвидированы 6 международных и 12 региональных каналов наркотрафика.

Кроме того, нейтрализована деятельность 3 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.

"В ходе спецопераций задержан 31 участник наркоструктур. Из незаконного оборота изъято 120,6 кг наркотиков, в том в числе 61,8 кг синтетических наркотиков (эквивалентных 206 тыс. "разовых доз"), 6 кг марихуаны, 52,7 кг гашиша. Кроме того, выведено из оборота 6000 таблеток экстази и более 2 тонн химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ", – говорится в сообщении ведомства.

Общая сумма изъятых за июнь наркотиков оценивается на "черном рынке" в сумму более чем 1,3 млрд тенге.

Подчеркивается, что мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977599-o-likvidatsii-mezhdunarodnyh-kanalov-narkotrafika-rasskazali-v-knb/