Корову перевозили на заднем сиденье легкового авто в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Стражи порядка во время рейда заметили подозрительную машину Audi 100. Водитель пытался скрыться, но был задержан. В салоне легковой машины правоохранители обнаружили украденную корову, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Сотрудники Созакского районного отдела полиции во время ночного рейда попытались остановить для осмотра подозрительный автомобиль Audi 100.

Однако водитель не подчинился законным требованиям и хотел скрыться. Но сотрудники задержали машину.

При проверке на заднем сиденье правоохранители обнаружили корову. Оказалось, что ее похитили у местной жительницы и намеревались спрятать.

Однако подозреваемому не удалось осуществить задуманное. Корову изъяли и вернули законной владелице.

В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 188-1 УК РК "Скотокрадство".

Сельчанка выразила благодарность полицейским за проделанную работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977596-korovu-perevozili-na-zadnem-sidene-legkovogo-avto-v-turkestanskoy-oblasti/