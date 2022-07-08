Два подпольных игорных заведения нашли за сутки в Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Туркестанской области за одни сутки выявили сразу два факта ведения незаконного игорного бизнеса. Стражи порядка изъяли все оборудование, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, житель Кентау обратился в городскую полицию с заявлением о том, что в селе Карнак организовали незаконную игорную деятельность.

Сотрудники полиции оперативно прибыли по указанному адресу для выяснения всех обстоятельств. В ходе проверки полицейские изъяли два монитора, шесть системных блоков и чековый аппарат.

Изъятое оборудование. Фото: Polisia.kz

Стражи порядка также установили владельца игорного заведения, который оказался жителем Туркестана.

Кроме того, полицейские задержали еще одного молодого человека, который организовал аналогичный игорный бизнес.

При обыске у него изъяли 12 мониторов, восемь системных блоков, чековый аппарат, модем и тюнер камеры.

Оба факта были зарегистрированы по статье "Организация незаконного игорного бизнеса". Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977592-dva-podpolnyh-igornyh-zavedeniya-nashli-za-sutki-v-turkestanskoy-oblasti/