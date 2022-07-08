Троих мужчин с 16 кг наркотиков задержали в Нур-Султане (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичные полицейские после долгой разработки задержали троих предполагаемых членов преступной группы, у которых нашли 16 килограммов гашиша, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Так, при въезде в столицу на трассе Караганда-Нур-Султан стражи порядка остановили авто марки Toyota Estima, за рулем которой был 36-летний водитель.

Вместе с ним в салоне находились 23-летний предполагаемый организатор преступной группы и 20-летний возможный соучастник.

В машине правоохранители нашли и изъяли 16 кг гашиша.

По версии полиции, задержанные осуществляли поставку и сбыт наркотиков на территорию столицы в особо крупном размере. Незаконный груз везли из города Шу.

Отмечается, что цена изъятого груза на "черном рынке" составила бы 16 млн тенге.

Также в ходе спецоперации на трассе была остановлена автомашина марки Toyota Camry 50 под управлением 27-летнего водителя, у которого в ходе обыска также изъяли гашиш.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

Задержанные содержатся под стражей, ведется следствие.

Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Нур-Султана Ерлан Акбаров подчеркнул, что все попытки ввоза наркотиков в столицу будут жестко пресекаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977557-troih-muzhchin-s-16-kg-narkotikov-zaderzhali-v-nur-sultane-video/