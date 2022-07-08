9-летнего мальчика привязали веревкой к дереву в СКО

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9-летнего мальчика привязали веревкой к дереву. Инцидент произошел в одном из сел Северо-Казахстанской области. Местные жители бьют тревогу, говорят, что сделал это мужчина с психическим расстройством. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона и районном акимате, передает Sputnik Казахстан.

По словам жителей одного из сел района Магжана Жумабаева, на протяжении 10 лет мужчина держит в страхе весь населенный пункт. Ведет себя агрессивно, кидается с ножами и топорами. Недавно он напал на ребенка.

"Накинул на шею веревку и привязал к дереву. Ребенка спасли прохожие. Когда закончится этот кошмар, и жители будут спокойно выпускать детей на улицу?" - возмущаются люди.

В ДП Северо-Казахстанской области сообщили, что в настоящее время сельчанин помещен в Центр психического здоровья.

"28 июня в отдел полиции района Магжана Жумабаева поступило сообщение от жительницы села. Как рассказала женщина, местный житель привязал ее 9-летнего внука веревкой к дереву и ушел в неизвестном направлении. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере", - пояснили в ведомстве.

По информации акимата района Магжана Жумабаева, с данным гражданином, а также с его матерью на постоянной основе ведутся разъяснительные мероприятия.

В ведомстве отметили, что в настоящее время жители подготовили коллективное письмо с просьбой об определении односельчанина в медицинское учреждение. Пока же он находится на лечении в областном центре психического здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977515-9-letnego-malchika-privyazali-verevkoy-k-derevu-v-sko/