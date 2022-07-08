"Сахарные" мошенники обманули жителей Уральска (видео)

Иллюстративное фото: Министерство сельского хозяйства РК

Несколько жителей Уральска в надежде приобрести дешевый сахар доверились выгодным предложениям на сайте объявлений и стали жертвами мошенников.

Как сообщает телеканал "Астана", сейчас в Уральске подешевели овощи и фрукты - наступило время домашнего консервирования. Но сахара всем не хватает.

Сара Умбетьяркызы в поисках дефицитного продукта ежедневно обходит рынки и магазины.

"Недавно я купила 25-килограммовый мешок сахара за 16 тысяч тенге. А сегодня пришла на рынок - сахар уже подорожал на 200 тенге. Ежегодно закрываю по 300 банок. В этом году будут закручивать только 100 банок, так как сахар очень дорогой", - рассказывает горожанка Сара Умбетьяркызы.

В итоге быстро появились те, кому сахарный дефицит пришелся по вкусу. Сайты объявлений пестрят сообщениями о продаже сладкого товара по 250-300 тенге за килограмм. Продавцы принимают звонки только через WhatsApp.

При этом мошенники сразу заявляют, что продают только крупными партиями, например, 250 килограммов за раз. Потенциальных покупателей они заверяют, что находятся в другом городе.

"Мешок не продаем, продаем только 250 килограммов, у нас оптовая продажа. Мы находимся в Шымкенте. По цене выйдет 87 тысяч 500 тенге. Цена за килограмм 350 тенге. Сообщите, на кого оформить груз, ваши фамилию, имя, отчество, и точный адрес - куда вам доставить", - так ответили авторы одного из объявлений о выгодной продаже сахара.

Полицейские предупреждают, что мошенники даже заключают договоры, представляют документы, высылают фото продукта, но сахар до клиентов так и не доходит.

Стражи порядка уже расследуют два подобных факта. Говорят, что выявить "сахарных" аферистов непросто. Они тщательно скрываются или вовсе находятся в другой стране.

"Беседуют с клиентами и сообщают, что вам необходимо отправить такую-то сумму, примерно 30 тысяч тенге, и мы отправим на ваш адрес 5 мешков сахара. "Вам просто нужно отправить деньги, без этого я не отправляю". После чего наши жители отправляют деньги, а мошенники блокируют их",- объяснили в полиции.

К слову, число интернет-мошенничеств резко возросло. Если еще 5 лет назад в Сети обманули 26 жителей региона, то сейчас число жертв аферистов увеличилось более чем в 20 раз.

Напомним, ранее "продающие" сахар по низкой цене мошенники обманули нескольких жителей Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977483-saharnye-moshenniki-obmanuli-zhiteley-uralska-video/