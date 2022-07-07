Полицейский получил ножевое ранение во время нападения в Жетысуской области

Иллюстративное фото: polisia.kz

Близ Талдыкоргана двое сельчан напали на участкового инспектора полиции. Страж порядка получил ножевое ранение и многочисленные ушибы. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Случай зарегистрирован в ночь на 7 июля в Коксуском районе Жетысуской области. Как выяснилось, вооруженному нападению подвергся участковый инспектор поселка Балпык би.

"Участковый со своим напарником осуществлял подворный обход в поисках пропавшего скотопоголовья. Он с заявителем обходил одну улицу, напарник находился на соседней.

Хозяева одного из частных домов агрессивно отреагировали на появление полицейского. Отказавшись отвечать на вопросы, двое мужчин напали на участкового с деревянным черенком от лопаты и ножом. В итоге капитан полиции получил ножевое ранение, другие различные травмы и госпитализирован в больницу", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В качестве подозреваемых задержаны двое мужчин 1961 и 1965 годов рождения. Выяснилось, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

"В настоящее время задержанные помещены под стражу. Нож и деревянный черенок от лопаты, обнаруженные на месте происшествия, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Расследование по факту проводится по ст.380-1 ч.2 УК РК (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, совершенное группой лиц)", - дополнили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977392-politseyskiy-poluchil-nozhevoe-ranenie-vo-vremya-napadeniya-v-zhetysuskoy-oblasti/