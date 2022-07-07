Срочно продавали квартиру по заниженной цене: предполагаемых мошенников задержали в Алматы

Иллюстративное фото: pexels.com

Дуэт мошенников обманывал алматинцев - в полицию обратились сразу несколько человек с похожими историями, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Жертвы обмана рассказывали полицейским одну и ту же историю - при покупке квартиры продавец скрылся с деньгами в неизвестном направлении.

Подозреваемых удалось задержать, отметили стражи порядка.

По версии следствия, 55-летний гражданин К. и его 40-летняя спутница распространили информацию о том, что у них имеется квартира, которая находится в ипотеке. И по сложившимся обстоятельствам ее срочно продают по заниженной цене.

Фото задержанных: Polisia.kz

Отмечается, что на такое предложение откликалось много людей. После получения денег за якобы продажу квартиры дуэт "залегал на дно".

"На данный момент в управлении полиции имеются заявления от семи потерпевших. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч.3 п.1 УК РК", – рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Отмечается, что проводятся дополнительные следственные мероприятия. Задержанные проверяются на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977366-srochno-prodavali-kvartiru-po-zanizhennoy-tsene-predpolagaemyh-moshennikov-zaderzhali-v-almaty/