Казахстанцы лишились 40 млн тенге, надеясь получить квартиру и деньги от государства

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Жительница Шымкента обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что лишилась 9 млн тенге, поверив малознакомой женщине. Выяснилось, что подозреваемая в мошенничестве может быть причастна и к другим аналогичным фактам, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам жительницы Шымкента, малознакомая женщина обещала ей помощь в приобретении жилья по госпрограмме. За свои "услуги" она взяла 9 млн тенге.

Однако обещание не сдержала, деньги не вернула.

Заявление горожанки стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В ходе расследования правоохранители установили причастность подозреваемой к серии аналогичных преступлений.

За полтора года жертвами женщины стали еще 39 жителей Шымкента и Туркестанской области.

Некоторым она также обещала деньги от государства для поддержания бизнеса. Общая сумма ущерба составила около 40 млн тенге.

Подозреваемую задержали. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977351-kazahstantsy-lishilis-40-mln-tenge-nadeyas-poluchit-kvartiru-i-dengi-ot-gosudarstva/