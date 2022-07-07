Алматинку задержали за перевозку "мефедрона" в Кызылорде

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области была задержана молодая алматинка, которую подозревают в перевозке наркотиков в особо крупном размере, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Стражами порядка 23 июня текущего года была задержана 20-летняя девушка. Ее задержали при перевозке синтетического наркотического вещества из Алматы в Кызылорду.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является препаратом "мефедрон" общим весом около 6 граммов.

Полицейскими по данному факту было начато досудебное расследование по статье "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

Подозреваемую в перевозке наркотиков водворили в ИВС УП Кызылорды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977339-almatinku-zaderzhali-za-perevozku-mefedrona-v-kyzylorde/