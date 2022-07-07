"Не поделили дорогу": молодых людей избили в Туркестанской области

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Четверо парней обратились в полицию и заявили, что их избили двое мужчин. Инцидент произошел на трассе по направлению в Шымкент. Стражи порядка задержали подозреваемых, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Пострадавшие обратились в Сайрамское районное управление полиции. Парни рассказали, что двое неизвестных вышли из машины "ВАЗ-2106", избили их и скрылись.

Данный факт был зарегистрирован по статье 293 УК РК "Хулиганство".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два брата, жители Шымкента.

Выяснилось, что четверо молодых людей на Lada Priora направлялись в сторону Шымкента.

"По пути они не поделили дорогу с двумя мужчинами на автомашине марки "ВАЗ-2106", - пояснили в ДП Туркестанской области.

В итоге возникло недопонимание, переросшее в избиение.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Назначена экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977307-ne-podelili-dorogu-molodyh-lyudey-izbili-v-turkestanskoy-oblasti/