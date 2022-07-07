Арендовали игровую приставку и сдали в ломбард: мошенники обманули жителя Туркестана

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Житель Туркестана обратился в полицию, сообщив, что его обманули мошенники. Аферисты арендовали у него дорогостоящую игровую приставку, а после сдали ее в ломбард, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В Управление полиции города Туркестана обратился местный житель. По словам горожанина, неизвестные арендовали у него игровую приставку, но назад технику не вернули. Сумма ущерба составила около 700 000 тенге.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались жители Отырарского и Жанакорганского районов Кызылординской области.

"Молодые люди арендовали у потерпевшего игровую приставку. Затем с целью "легкой наживы" они сдали арендованную технику в ломбард, а деньги потратили на свои нужды", – заявили сотрудники полиции.

Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Выясняется возможная причастность подозреваемых к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977302-arendovali-igrovuyu-pristavku-i-sdali-v-lombard-moshenniki-obmanuli-zhitelya-turkestana/