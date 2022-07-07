Обещал помочь с правами: на 270 тыс. тенге обманули жителя Туркестанской области

Иллюстративное фото: polisia.kz

Мужчина обратился за помощью к полицейским, сообщив, что некий знакомый выманил у него крупную сумму денег за обещанную помощь в оформлении водительских прав. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Обманутый казахстанец обратился в Толебийский районный отдел полиции, заявив о мошенничестве. Мужчина рассказал, что некий знакомый вошел к нему в доверие и пообещал помочь с получением водительского удостоверения.

"Однако, выманив у потерпевшего около 270 тысяч тенге, он так и не выполнил обещанного и не вернул денег", – подчеркнули в полиции.

Отмечается, что данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Через некоторое время стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, которого доставили в районный отдел для дальнейшего разбирательства.

"Как выяснилось, подозреваемый заверил знакомого, что поможет оформить ему водительские права. Однако, получив деньги, аферист исчез из виду. Полученные деньги он затем потратил на собственные нужды", – добавили сотрудники полиции.

На сегодняшний день по факту данному мошенничества проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977245-obeschal-pomoch-s-pravami-na-270-tys-tenge-obmanuli-zhitelya-turkestanskoy-oblasti/