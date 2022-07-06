Спецоперация КНБ в Казахстане и Кыргызстане: ликвидирован международный наркосиндикат
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Сотрудники Комитета нацбезопасности провели спецоперацию по ликвидации деятельности международного наркосиндиката, который специализировался на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ.
Указывается, что операция проходила совместно с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана.
2-3 июня в Алматы при транспортировке и хранении 17,7 кг альфа-PVP силовики задержали четверых предполагаемых пособников наркогруппировки.
По адресу проживания одного из задержанных стражи порядка обнаружили подпольную лабораторию по производству психотропных веществ.
По версии КНБ, наркотики предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также продажи в Шымкенте и Усть-Каменогорске.
Для ликвидации звеньев преступной группы КНБ объединило усилия с МВД Кыргызстана. В результате этого 5 июня в Бишкеке во время изъятия из тайника 3 кг психотропного вещества были задержаны трое граждан Кыргызстана.
Завершающим этапом спецоперации стало задержание в городах Усть-Каменогорск и Шымкент троих предполагаемых региональных наркокурьеров. В ходе обыска у них изъяли еще 2 кг наркотиков.
Всего в рамках антинаркотической операции задержано 10 возможных участников наркосиндиката и ликвидирована крупная нарколаборатория.
Общее число изъятых синтетических веществ составило 22,7 кг, что эквивалентно 68 тыс. разовых доз.
По данным фактам проводятся досудебные мероприятия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977180-spetsoperatsiya-knb-v-kazahstane-i-kyrgyzstane-likvidirovan-mezhdunarodnyy-narkosindikat/