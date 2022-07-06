Спецоперация КНБ в Казахстане и Кыргызстане: ликвидирован международный наркосиндикат

Подозреваемый. Кадр из видео: официальный сайт КНБ Казахстана

Сотрудники Комитета нацбезопасности провели спецоперацию по ликвидации деятельности международного наркосиндиката, который специализировался на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ.

Указывается, что операция проходила совместно с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана.

2-3 июня в Алматы при транспортировке и хранении 17,7 кг альфа-PVP силовики задержали четверых предполагаемых пособников наркогруппировки.

Наркотики. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

По адресу проживания одного из задержанных стражи порядка обнаружили подпольную лабораторию по производству психотропных веществ.

По версии КНБ, наркотики предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также продажи в Шымкенте и Усть-Каменогорске.

Нарколаборатория. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Для ликвидации звеньев преступной группы КНБ объединило усилия с МВД Кыргызстана. В результате этого 5 июня в Бишкеке во время изъятия из тайника 3 кг психотропного вещества были задержаны трое граждан Кыргызстана.

Завершающим этапом спецоперации стало задержание в городах Усть-Каменогорск и Шымкент троих предполагаемых региональных наркокурьеров. В ходе обыска у них изъяли еще 2 кг наркотиков.

Наркотики. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Всего в рамках антинаркотической операции задержано 10 возможных участников наркосиндиката и ликвидирована крупная нарколаборатория.

Общее число изъятых синтетических веществ составило 22,7 кг, что эквивалентно 68 тыс. разовых доз.

Наркотики. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

По данным фактам проводятся досудебные мероприятия.

Задержание подозреваемого. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Наркотики. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Спецоперация КНБ. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977180-spetsoperatsiya-knb-v-kazahstane-i-kyrgyzstane-likvidirovan-mezhdunarodnyy-narkosindikat/