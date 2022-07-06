98 иностранцев депортировали из Казахстана

Депортация. Кадр из видео: пресс-служба ДП города Нур-Султана

Столичные полицейские провели ОПМ "Нелегал-2022", в результате которого из города, а затем и из страны депортировали 98 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Как объяснили в полиции, цель ОПМ - поддержание миграционной стабильности, а также снижение неблагоприятного влияния миграции на криминогенную обстановку в городе.

Стражи порядка проверили строительные объекты, гостиницы, общежития и места массового скопления граждан на предмет возможного незаконного нахождения иностранных граждан.

За нарушения правил пребывания к ответственности привлекли 1358 иностранных граждан, из них 98 в итоге депортировали из страны. В порядке гражданского судопроизводства были выдворены 8 иностранцев.

Кроме того, за различные нарушения миграционного законодательства наказали 340 граждан Казахстана.

Из них за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания – 275, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности – 65 человек.

Решением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана 49 иностранных граждан выдворены из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977179-98-inostrantsev-deportirovali-iz-kazahstana/