98 иностранцев депортировали из Казахстана
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Столичные полицейские провели ОПМ "Нелегал-2022", в результате которого из города, а затем и из страны депортировали 98 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.
Как объяснили в полиции, цель ОПМ - поддержание миграционной стабильности, а также снижение неблагоприятного влияния миграции на криминогенную обстановку в городе.
Стражи порядка проверили строительные объекты, гостиницы, общежития и места массового скопления граждан на предмет возможного незаконного нахождения иностранных граждан.
За нарушения правил пребывания к ответственности привлекли 1358 иностранных граждан, из них 98 в итоге депортировали из страны. В порядке гражданского судопроизводства были выдворены 8 иностранцев.
Кроме того, за различные нарушения миграционного законодательства наказали 340 граждан Казахстана.
Из них за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания – 275, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности – 65 человек.
Решением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана 49 иностранных граждан выдворены из страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977179-98-inostrantsev-deportirovali-iz-kazahstana/