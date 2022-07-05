Гражданина Казахстана подозревают в контрабанде наркотиков в Кыргызстан

Наркотики. Кадр из видео: mvd.gov.kg

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана задержали гражданина Казахстана, которого подозревают в контрабанде запрещенных веществ. Об этом сообщается на официальном сайте МВД КР.

В сообщении говорится, что кыргызстанские борцы с наркотиками пресекли деятельность наркогруппировки, наладившей, по версии МВД КР, канал контрабандных поставок в особо крупных размерах из Казахстана в Кыргызстан с целью последующего сбыта.

Так, в селе Ленинское Аламудунского района при сбыте гашиша примерным весом 1,8 килограмм задержали гражданина КР 2001 года рождения.

Далее оперативники вышли на второго подозреваемого, его тоже задержали. Им оказался гражданин Казахстана 2000 года рождения.

По данным кыргызстанских правоохранителей, он оборудовал тайник в бензобаке авто марки Subaru Legacy B4, с помощью которого контрабандным путем доставил наркотики из Казахстана на территорию Кыргызстана и передал их первому подозреваемому с целью сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 282 УК КР "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта".

В настоящее время борцы с наркотиками из соседней страны работают над задержанием других предполагаемых членов наркогруппировки, а также лиц, причастных к данному преступлению.

Задержанных поместили в СИЗО-1 города Бишкека, расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977117-grazhdanina-kazahstana-podozrevayut-v-kontrabande-narkotikov-v-kyrgyzstan/